İzmir'de AK Parti seçim otobüsüne saldırı: 3 kişi yaralandı! | Video

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından "Bugün saat: 21:00 sularında Buca’da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden Üç arkadaşımı yaraladılar, bu vahşeti kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Savcı Sayan A Haber canlı yayınında da, daha önce saldırılar olduğunu kaydederek, 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.