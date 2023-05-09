Başkan Erdoğan: Hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından hava ambulans paylaşımında bulundu.
BÜTÜN DÜNYADA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği döneminde Türk Sağlık sistemi dev bir atılıma imza atmıştı. Bütün dünya koronavirüs salgınında negatif bir görüntü oluştururken; Türkiye'nin verdiği mücadele takdirleri toplamıştı.
HAVA AMBULANSLAR HER YERDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı Türk sağlık sistemi ile artık dünyanın hiçbir yerinde Türk vatandaşları yalnız bırakılmadı.
Türkiye'nin hava ambulans filosu dünyada olduğu gibi ülke içinde de gidilmedik yer bırakmadı. Hava ambulans projesi ile en ücra köylerde bile yaşayan vatandaşlar sağlık hizmetinden mahrum kalmadı.
"KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMADIK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk sağlık sisteminin geldiği son noktayı sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştığı bir video ile gösterdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık, acil müdahaleye ihtiyaç duyan binlerce vatandaşımızı hava ambulanslarımızla kurtardık. Sağlığın yüzyılı, Türkiye Yüzyılı!
Başkan Erdoğan'dan "Sağlığın yüzyılı" paylaşımı | Video