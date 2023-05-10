Hollandalı siyasetçiden çok çarpıcı açıklamalar: Batı Erdoğan’ı engellemek için her şeyi yapar

Batı Türkiye'nin hiçbir zaman güçlü olmasını istemez. Türkiye'yi kendi isteklerini ve kendi çıkarlarını yerine getiren bir ülke konumunda görmek isterler.

ERDOĞAN DÜNYA SİYASETİNE VE DÜNYA BARIŞINA KATKI SAĞLADI

Erdoğan son 21 yılda ülkesinde ciddi bir istikrara imza attı. 21 yıllık siyasetinde Başkan Erdoğan'ın dünya barışına, dünya siyasetine katkısı göz ardı edilemez. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı yükseliş yılları olarak tarihe geçecek. Bunu dünya biliyor ve Erdoğan'ın kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik baskı bunun bir neticesidir.

Kesin istedikleri bir şey var Türkiye'nin güçlü olmaması. Güçlü olmasında ne olursa olsun. İç huzursuzluk mu, parçalanma mı? Ne sayarsanız sayın. Artık karşılarında Erdoğan gibi bir lider var ve tüm dünyaya 'dünya 5'ten büyüktür' diyor. Bu onları çok rahatsız ediyor.