Hollandalı siyasetçiden çok çarpıcı açıklamalar: "Batı Erdoğan'ı engellemek için her şeyi yapar" | Video

Seçime artık sayılı gün kalmışken dış basında art arda skandal ifadelerin olduğu ve algı operasyonunun yapıldığı haberler servis ediliyor. Bu algı operasyonun başında ise The Economist dergisi var. Peki Batı ülkeleri neden Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanmasını istemiyor. Hollandalı siyasetçi Arnoud van Doorn, Ahaber'e konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.