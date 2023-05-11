Şehit oğlu Emre Solak’tan Kılıçdaroğlu’na KHK tepkisi: Babam ve 250 şehidin hesabını nasıl vereceksiniz?





Bu seçim gerçekten yüz yılın seçimi ve partiler üstü bir seçim olacak. Yerli ve milli duruşuyla, şehit ailelerini kardeşi olarak nitelendiren her daim bizlerin yanında duran, başta PKK ve FETÖ ile mücadele eden Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini istiyorum.