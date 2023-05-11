Şehit oğlu Emre Solak’tan Kılıçdaroğlu’na KHK tepkisi: Babam ve 250 şehidin hesabını nasıl vereceksiniz?

15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan FETÖ'cü hainler başta olmak üzere yurt dışındakilerin de gözü kulağı bu seçimlerde. FETÖ'cüler dört gözle Erdoğan'ın gitmesini bekliyor.
Bu seçim gerçekten yüz yılın seçimi ve partiler üstü bir seçim olacak. Yerli ve milli duruşuyla, şehit ailelerini kardeşi olarak nitelendiren her daim bizlerin yanında duran, başta PKK ve FETÖ ile mücadele eden Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini istiyorum.
ŞEHİT VE GAZİLERİ AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN
Millet İttifakı PKK ve FETÖ ile kol kola geziyorlar. Patates, soğanı bahane ediyorlar ama bu seçim patates, soğan değil, vatan ve beka meselesi. Vatanımız olmazsa yaşayamayız.
Millet ittifakına oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza da bir şehit evladı olarak sesleniyorum, oy kullanırken aklınızın bir köşesinde şehit ve gazilerimiz olsun.
Vatanı uğruna bedel ödeyen kahramanlar ve onları şehit edenleri akıllarından çıkarmasınlar. Seçim günü oy pusulasında şehitlerin yüzü gözünüzün önüne gelsin.
BUNLARI NASIL VAAT EDİYORLAR?
Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin katillerini nasıl dışarı çıkarmayı vaat ediyorlar. Terörle arasına mesafe koymuyorlar.
HDP'liler Selehattin Demirtaş ve bebek katili Apo'ya özgürlük sloganları atıyorlar. Bunlara oy vermeyi düşünenler bu söylemleri göz önünde bulundursunlar.