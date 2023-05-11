Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ankara mitinginde önemli mesajlar: Yüksek kira sorunun çözeceğiz

21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeriz. Herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkarırız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kazandıkları belediyelerde kimsenin işinden edilmeyeceğine dair Bay Bay Kemal namus sözü vermişti... Çiftçiye bedava traktör vadetmişlerdi. Aldınız mı? Şimdi bunlara hesap sormayacak mısınız? Bu sadece Ankara'da böyle değil, İstanbul'da ve İzmir'de de böyle...

21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz.

"KILIÇDAROĞLU GÜCÜNÜ TERÖRİSTLERDEN ALIYOR"

Tüm teröristlerle Bay Bay Kemal el ele. Omuz omuza... Gücünü onlardan alıyor. Bu ülkeyi biz böldürtmeyeceğiz. Bu ülkeyi teröristlerle el ele dolaşanlara kaptırmayacağız"