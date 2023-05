Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere AK Parti çatısı altında giren HÜDA PAR seçmenin yoğun olduğu Batman mitinginde önemli mesajlar verdi:Başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamadığı, imam hatip liselerinin kapısına kilit vurulduğu yasakçı zihniyete biz son verdik. TRT Kürdi'den Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslere, bizden önce konuşulmayan adımları cesaretle biz attık. 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta beraber acı çektik, mağdur olduk. Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, birbirine düşüremez. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Gerektiğinde ezanımızı, bayrağımızı korumak için yan yana mücadele ettik. Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımızdır. 3 Kasım 2002'de 'Anadolu ihtilalini' beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara sizlerle beraber gömdük. 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin saldırılarını beraber püskürttük.Ne gece yarısı Kürt-Alevi videosu yayınlayan fitne tüccarları ne sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları ne milli iradeye parmak sallayan Batılı dergilerin kapakları ne Kandil'deki terör baronlarının alçak tehditleri ne de azgın azınlığın giderek artan nobranlıkları bizi yıldıramaz, korkutamaz, sindiremez, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi asla ve asla bozamaz. Hiçbir hesap bu hakikati değiştiremez. Hiç kimse bizim aramıza giremez, aramızı açamaz. Kimse bizim gönüllerimizin arasına duvarlar öremez.14 Mayıs'ta ya AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kardeşlik siyasetini, birlik ve dirlik siyasetini tercih edeceğiz ya da kendi aralarında bile anlaşamayan yedili koalisyonun kavga siyasetine oy vereceğiz. Vatandaşa tepeden bakan ceberut devlet anlayışını sizlerin desteğiyle biz değiştirdik.Bizi engellemek için her yolu denediler ama biz bölgede güvenliği ve refahı tesis ettik. Batmanlı kardeşlerim ekmeğini kazanmak için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını ekiyor, yaylalarında huzurla gezebiliyor. Diyarbakır'dan Şırnak'a, Mardin'den Batman'a hakiki baharı biz getirdik. Milletimiz bize yetki verdikçe bu ülkede analar bir daha ağlamayacak. Her kim Kürt kardeşlerimin haklarına el uzatırsa karşısında beni bulacak.Bay Bay Kemal getirse getirse Kandil'e ve Pensilvanya'ya bahar getirir. Kılıçdaroğlu ancak bebek katillerine, 6-8 Ekim olaylarının faillerine bahar getirir. 15 Temmuz gecesi milletimizin tepesine bomba atan FETÖ'cülere bahar getirir. Şu anda bir Selo var. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin kanına giren değil mi? Bay Bay Kemal 'Selo'yu çıkartacağım' diyor. Yanındakiler ne diyor, 'çıkartacağım' diyor. Benim milletim, Erdoğan kardeşine 'Yürü arkandayız' dediği müddetçe çıkartamazlar, Cumhur İttifakı iktidar olduğu müddetçe çıkartamazlar.Erdoğan, mitingin ardından eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte 8 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin de açılışını yaptı. Külliye'nin yüksek teknolojili kubbesi dikkat çekti.Resmi rakama göre 55 bin kişinin olduğu miting alanında Erdoğan, "Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine dersi veriyor muyuz? Ben size inanıyorum. Bu işi başaracağınıza da inanıyorum. Biz size karasevdalıyız" dedi.Miting alanına Kürtçe olarak 'Em Jı Te Hez Dıkın Erdoğan' (Seni Seviyoruz Erdoğan) yazılı pankart asıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; pazar günü gerçekleştirdiği tarihi İstanbul mitinginin ardından Batman'daki mitinge de katıldık. Mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Resmi rakamlara göre mitinge katılan kişi sayısı 55 bin. Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gelmesi dikkat çekti. Mitingde; "Hoşgeldin güzel başkan Erdoğan" ve "Doğru zaman doğru adam devam et" yazılı Kürtçe pankartlar yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın yetkililerinin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalarını anlatan videoyu izletti. Vatandaşlar PKK terör örgütüne tepki gösterdi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, vatandaşlara Kürtçe hitap etti. AK Parti; 24 Haziran seçimlerinde Batman'da 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı, 14 Mayıs seçimlerinde 2 milletvekili çıkarmayı hedefliyor. HÜDA PAR Sözcüsü avukat Serkan Ramanlı'nın 2. sırada milletvekili adayı gösterilmesi HÜDA PAR tabanında memnuniyetle karşılanmış. HÜDA PAR üyeleri miting alanına Türk bayraklarıyla geldi. Mitingde, "Selahaddin Eyyübi'nin torunları ile Fatih'in torunları Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edecek" ve "Batman'ın sözü: Bizim liderimiz mutfaktan değil balkondan konuşacak" yazılı pankartlar da dikkat çekti.