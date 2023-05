Gıda ve konut fiyatlarını düşüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da yüz binlerin katıldığı 'Pursaklar', 'Mamak - Altındağ' ve 'Sincan' mitinglerinde önemli mesajlar verdi:Şu ihtişama bak, sanki ilçe mitingi değil de il mitingi yapıyoruz.Milletimiz, kazanımlarına el uzatanları affetmez. Geleceğine göz dikenleri affetmez. Kendisiyle değil terör örgütleriyle yol yürüyeni affetmez. Biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bay Bay Kemal, şunu bilesin ki bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz.Eser ve hizmet değil ayrımcılık peşinde koşanları milletim affetmez. Suçu 'Biz niye milletin gönlüne giremiyoruz' diye kendilerinde arayacaklarına, sağa sola sataşıyorlar. Ama ne yapsalar boş.Bunların işi gücü fırıldak. Terör örgütleriyle beraber olan Bay Bay Kemal ve avanesini pazar günü sandığa gömüyor muyuz? Bu milletle yol yürümeyenleri 14 Mayıs'ta göreceğiz. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bunun için sıkı çalışalım yeter. Sonuçlar açıklanana kadar en küçük bir rehavete, tereddüde yer vermeyeceğiz. Kimsenin tahrikine gelmeden kendi işimize bakacağız. Tercihimizi doğrudan yana yaparak yolumuza devam edeceğiz.Gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor ama seçim sonrası bu kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler. İşçisinden memuruna, girişimcisinden esnafına, çiftçisinden emeklisine herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkartırız. Tüm vatandaşlarım müsterih olsun, 21 yıldır nasıl bunları çözdüysek yine biz çözeceğiz.Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler bugün de yine aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyorlar. Gördünüz artık ne yaptılarsa bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Nasıl bıraktılar? O da yarın (bugün) bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Anlaşılan o ki FETÖ yöntemleri yine işbaşında. Bay Bay Kemal sen kasetle geldin bunu biliyoruz ama benim milletim seni bu defa kasetle veya CD ile inşallah bir yerlere getirmeyecek. Tam aksine sana, 'bay bay' diyecek.HERkim terör tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır. Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak. Kürt vatandaşların bugüne kadar analarının ak sütü gibi helal olan haklarını kendilerine teslim etmek için büyük mücadeleler verdik.Birileri bizi seçim döneminde havayı germekle suçluyor ama teröristlerin neler yaptığını hiç konuşmuyorlar. Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz ama çirkinleşmeye karşıyız. Biz, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri için gerekirse dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim sevgimiz de öfkemiz de milletimiz içindir.Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı Projesi'ni de yatırım programına aldık. Yakında ihalesine çıkacağız.Bu ülkenin her gencini öz evladımız mertebesinde görüyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden kucaklıyoruz. Her gencimizin hayallerinin de, özgürlük taleplerinin de, adalet beklentilerinin de, diğer tüm isteklerinin de başımızın üstünde yeri var. Tek şartımız, ülkesine, milletine değerlerine düşmanlık etmemesi.Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediyecilik rezalet. 2024'teki yerel yönetim seçiminde de bunlara ders verelim.