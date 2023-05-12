Kılıçdaroğlu’nun vaatlerıne terörıstler el ovuşturuyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dönem içerisinde yerel yönetimde özerklik şartından 51 vatandaşın öldürüldüğü 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala'nın serbet bırakılmasına, kayyum uygulamasının bitirilmesinden Mehmetçik'in Suriye'den çekilmesine kadar birçok açıklama yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazıları:GeçtiğimizgünlerdeAlmangazetesineröportajveren KemalKılıçdaroğlu,hapisteki SelahattinDemirtaş ve OsmanKavala'nın mahkûmiyetinideğerlendirdi.Avrupa İnsanHakları Mahkemesi'nin(AİHM) Demirtaş veKavala'nın serbest bırakılmasıyönündeki kararınıhatırlatan Kılıçdaroğlu, bukararın uygulanacağını söyledive iki ismin düşüncesuçundan hapiste olduğunusavundu. Kılıçdaroğlu,geçen yıl 28 Mayıs'takikonuşmasında, "SelahattinDemirtaş'ın serbest bırakılmasınıistiyorsanız bizekatılacaksınız. OsmanKavala'nın serbest bırakılmasınıistiyorsanız bize katılacaksınız"ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, 1 Eylül2022'de katıldığı bir televizyonprogramında, FETÖ üyeliğindendolayı ceza alan KHK'lılarla ilgili,"KHK mağdurlarının mağduriyetiningiderilmesini istiyorsanızbize oy vereceksiniz, onlar davar" ifadelerini kullandı.7 Ocak 2016'da yaptığı birkonuşmada yerel yönetimlereözerklik şartından bahsedenKılıçdaroğlu, "CHP iktidarındayerel yönetimlere özerklik şartınımutlaka getireceğim" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, 2022'de yaptığıbir başka konuşmasında ise,terörle iltisakları bulunan belediyelereyönelik yapılan kayyumatamalarıyla ilgili olarak, "O kayyumdenen garabet uygulamayıtamamen bitireceğim" ifadesinikullandı.Kılıçdaroğlu sınır güvenliğimizikorumak ve çevremizdekiterör örgütlerine karşı mücadelevermek için yapılan sınırötesi operasyonlarla ilgili olarak,"İdlib'de niye bulunuyoruz? NiyeLibya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerinorada ne işi var? Terörlemücadele yasası uluslararasıhukuk normlarına göre yenidenşekillenmelidir" açıklaması yaptı.