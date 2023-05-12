Kılıçdaroğlu’nun vaatlerıne terörıstler el ovuşturuyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ'nün beklentilerini karşılayacak birçok vaatte bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceğini açıkladığı vaatler arasında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü açısından tehdit oluşturan, teröristler için umut olan birçok başlık yer alıyor. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dönem içerisinde yerel yönetimde özerklik şartından 51 vatandaşın öldürüldüğü 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala'nın serbet bırakılmasına, kayyum uygulamasının bitirilmesinden Mehmetçik'in Suriye'den çekilmesine kadar birçok açıklama yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazıları:
DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK
Geçtiğimiz
günlerde
Alman
gazetesine
röportaj
veren Kemal
Kılıçdaroğlu,
hapisteki Selahattin
Demirtaş ve Osman
Kavala'nın mahkûmiyetini
değerlendirdi.
Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nin
(AİHM) Demirtaş ve
Kavala'nın serbest bırakılması
yönündeki kararını
hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu
kararın uygulanacağını söyledi
ve iki ismin düşünce
suçundan hapiste olduğunu
savundu. Kılıçdaroğlu,
geçen yıl 28 Mayıs'taki
konuşmasında, "Selahattin
Demirtaş'ın serbest bırakılmasını
istiyorsanız bize
katılacaksınız. Osman
Kavala'nın serbest bırakılmasını
istiyorsanız bize katılacaksınız"
ifadelerini kullandı.
KHK AÇIKLAMASI
Kılıçdaroğlu, 1 Eylül
2022'de katıldığı bir televizyon
programında, FETÖ üyeliğinden
dolayı ceza alan KHK'lılarla ilgili,
"KHK mağdurlarının mağduriyetinin
giderilmesini istiyorsanız
bize oy vereceksiniz, onlar da
var" ifadelerini kullandı.
ÖZERKLİK ŞARTI
7 Ocak 2016'da yaptığı bir
konuşmada yerel yönetimlere
özerklik şartından bahseden
Kılıçdaroğlu, "CHP iktidarında
yerel yönetimlere özerklik şartını
mutlaka getireceğim" diye konuştu.
KAYYUM UYGULAMASI
Kılıçdaroğlu, 2022'de yaptığı
bir başka konuşmasında ise,
terörle iltisakları bulunan belediyelere
yönelik yapılan kayyum
atamalarıyla ilgili olarak, "O kayyum
denen garabet uygulamayı
tamamen bitireceğim" ifadesini
kullandı.
TERÖRE KARŞI GERİ ADIM
Kılıçdaroğlu sınır güvenliğimizi
korumak ve çevremizdeki
terör örgütlerine karşı mücadele
vermek için yapılan sınır
ötesi operasyonlarla ilgili olarak,
"İdlib'de niye bulunuyoruz? Niye
Libya'ya gidiyoruz? Bizim askerlerin
orada ne işi var? Terörle
mücadele yasası uluslararası
hukuk normlarına göre yeniden
şekillenmelidir" açıklaması yaptı.