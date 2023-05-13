AK Parti İl Başkanı’ndan Mansur Yavaş’a: Ankara selle boğuşurken mitingde ABB ekipmanı kullanıldı

Üstüne üstlük bir de vatandaşa hizmet etmek için kullanılması gereken araçlar kendi şahsi işleri için kullanıldı. Ankara Ankara olalı böyle bir zulüm yaşamadı" diye konuştu. Özcan, "İnsanlar etkili olan yağışlardan dolayı yaşanan su baskınları ile mücadele ederken onlar bunu görmezden geldiler. Bu kadar liyakatsizlik, bu kadar iş bilmemezlik, bu kadar umursamazlık olmaz. 6 Milyonluk bir şehri yönetemeyenler ülke yönetmeye talip" şeklinde konuştu.