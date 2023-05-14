Haberler Gündem Haberleri CHP zihniyeti seçim günü hortladı! Tesettürlü kadınlara çirkin saldırı! Skandal paylaşım...
Giriş Tarihi: 14.5.2023 16:02

CHP zihniyeti seçim günü hortladı! Tesettürlü kadınlara çirkin saldırı! Skandal paylaşım...

CHP'li Ayhan Salman isimli avukat, oy vermeye giden tesettürlü kadınlarla dalga geçti. Salman, kadınların videosunu çekerken, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı. CHP'li avukata sosyal medyada tepki yağdı.

CHP zihniyeti seçim günü hortladı! Tesettürlü kadınlara çirkin saldırı! Skandal paylaşım...

CHP zihniyeti sandıkta da hortladı. Oy kullanmaya giden tesettürlü kadınlara CHP'li Ayhan Salman isimli avukat sosyal medyada yaptığı paylaşımda alçakça saldırdı. Salman, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

CHP'li avukattan skandal paylaşım! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti | Video

CHP ZİHNİYETİ SEÇİM GÜNÜ DE HORTLADI

28 Şubat'ta başörtülü kadınlara büyük zulüm uygulanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtülü kadınların gasbedilen haklarını yaptığı düzenlemeler ile geri vermişti. O zihniyet bugün de seçim için oy kullanıldığı sırada hortladı. CHP'li Ayhan Salman, tesettürlü kadınları videoya alarak küstah sözlerle paylaştı.

"ARABİSTAN AŞAĞIDA, BURASI SOSYALİST DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ"

Instagram hesbaından oy vermeye giden tesettürlü kadınların videosunu yayınlayan CHP'li avukat, "Yolu şaşırdınız galiba, Arabistan aşağı tarafta burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

DÜN GECE DE METRODA HAFIZ BİR GENCE SALDIRMIŞLARDI

Dün gece de metroda bir genç, takke takan bir kişiye bu ülkede yaşayamayacağını söyleyerek yumruklu saldırı gerçekleştirmişti. Olay sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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CHP zihniyeti seçim günü hortladı! Tesettürlü kadınlara çirkin saldırı! Skandal paylaşım...
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