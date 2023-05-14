Video Yaşam CHP'li avukattan skandal paylaşım! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti | Video
CHP'li avukattan skandal paylaşım! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti | Video

CHP'li avukattan skandal paylaşım! Tesettürlü kadınlarla böyle dalga geçti | Video

14.05.2023 | 15:51

CHP'li Ayhan Salman isimli avukat, oy vermeye giden tesettürlü kadınlarla dalga geçip o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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