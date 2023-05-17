20 dakikalık ’Zoom’ toplantısı için milyon dolarlar aldı, ortadan kayboldu! Jeremy Rifkin nerede?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu sağlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 49.5 oy oranıyla 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oyla fark attı.
Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun seçimlerde hezimete uğramasının ardından partililer, ağır yenilgiyi sorgulamaya başladı.
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı programıyla 'vizyon'larını duyurdu.
TOPLANTIYA GELMEYE TENEZZÜL BİLE ETMEDİ!
Programın açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, başdanışmanının bir dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin olduğunu açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun ABD'li yeni başdanışmanı Rifkin'in toplantıya gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması tepkilere neden olmasının yanı sıra sosyal medyada da alay konusu olmuştu.
NE KADAR ÜCRET ALDI?
Toplantıya video konferans ile bağlanan Rifkin'in ne kadar ücret aldığı merak konusu oldu. Menajerlik ajansı üzerinden parasını veren herkese video ile telekonferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenilen Rifkin'in, CHP ile de anlaşmasının sadece 20 dakikalık zoom toplantısı oldugu ortaya çıktı. Yaptığı sunumlardan milyon dolarlar alan Rifkin'in CHP'den de en az bu seviyelerde ücret aldığı tahmin ediliyor.
O GÜNDEN SONRA ORTADAN KAYBOLDU
Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun büyük umutlarla başdanışmanı yaptığı Jeremy Rifkin, uzaktan bağlantıyla katıldığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı programın ardından bir daha ortalıkta gözükmedi.