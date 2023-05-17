20 dakikalık ’Zoom’ toplantısı için milyon dolarlar aldı, ortadan kayboldu! Jeremy Rifkin nerede?

NE KADAR ÜCRET ALDI?

Toplantıya video konferans ile bağlanan Rifkin'in ne kadar ücret aldığı merak konusu oldu. Menajerlik ajansı üzerinden parasını veren herkese video ile telekonferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenilen Rifkin'in, CHP ile de anlaşmasının sadece 20 dakikalık zoom toplantısı oldugu ortaya çıktı. Yaptığı sunumlardan milyon dolarlar alan Rifkin'in CHP'den de en az bu seviyelerde ücret aldığı tahmin ediliyor.