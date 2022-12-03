CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Jeremy Rifkin, toplantıya video konferansla bağlanması tartışmaları da beraberinde getirdi.
Jeremy Rifkin toplantıya gelmeye bile tenezzül etmedi! Oturduğu yerden muhalefete ders verdi | Video
ÇEVİRİ KULAKLIĞI VE İLETİŞİM FİYASKOSU
Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.
Muhalefete adeta ders anlatır gibi açıklamalarda bulunan Rifkin, şunları söyledi:
Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım. Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım. Sayın Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek. Bu bir sanayi dönüşümü. Benim ekibim AB'de temel mimari görevlerde yer aldı ve ayrıca Çin'de… Sayın Acemoğlu ile birlikte çalışıyor olmak mutluluk verecek bana.
Son dönemdeki iklim çalışmaları bize şunu gösteriyor. Akdeniz'deki ülkeler dünyanın geri kalanında yüzde 20 daha hızlı ısınıyor. En hızlı yağmur azalımı da bu bölgede görülüyor. Bu şekilde devam ederse burası yaşanamaz hale gelecek. Her Akdeniz ülkesinin bu konuyu ele alması gerekiyor. Birlikte çalışırsak başarılı olabiliriz. Bütün Türk halkının dayanışma içerisinde olması gerekiyor bu yolculukta. Bunu akılda tutarak bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Türkiye'de Akdeniz havzasında yaşayan insanlar iklimin farkında. Çok ciddi seller yaşanıyor. Yaz aylarına geldiğimizde ise kuraklık ve susuzluk yaşanıyor.
"TÜRKİYE'YE GELMEYE BİLE TENEZZÜL ETMEMİŞ"
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, adeta fiyaskoya dönüşen Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'nin ikinci Yüzyıl' programını eleştirerek; "Türkiye gibi büyük bir ülkenin 2. Partisisin, ana muhalefetisin. Amerikalı danışmanın Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmemiş. Oturduğu evinden size ders anlatıyor" dedi.
Türkiye gibi büyük bir ülkenin 2. partisisin. Ana muhalefetisin.— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) December 3, 2022
Alman danışmanın Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmemiş. Oturduğu evinden size ders anlatıyor
Sen de ana muhalefet lideri olarak ekibinle oturup dinliyorsun
Sömürge ruhlusunuz
Türkiye bunu hak etmiyor! https://t.co/OVN1TozlQE
Kılıçdaroğlu'nu eleştiren başka bir isim de gazeteci Zafer Şahin oldu.
Şahin: Sonunda bu da oldu… Emperyalizme karşı savaşan Atatürk'ün kurduğu parti, vizyon belgesini Amerikalı danışmana video bağlantı ile açıklatıyor! Müstemleke Valisi sanki..Adam zahmet edip Türkiye'ye bile gelmiyor!! Siyasal iletişim faciası nedir diye soran olursa bu videoyu gösterin
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise; Vah, vah. Bu kadarı da olmamalıydı... Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yön verecek 70 isimle yola çıktığını açıkladı. Onların şunun bunun için değil "Vatanları için çalışacaklarını" söyledi. İyi de onlardan en çok güvenip baş sıraya yerleştirdiklerinin vatanları Türkiye değil ki!
Gazeteci Cem Küçük: Jeremy Rifkin akıllı telefonları anlattı. CHP'lilerin bunu dinlemek için danışman tutmasına gerek yoktu. Sokakta 15 yaşındaki bir çocuğu çevirse daha detaylı anlatırdı.