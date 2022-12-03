Jeremy Rifkin toplantıya gelmeye bile tenezzül etmedi! Oturduğu yerden muhalefete ders verdi | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin’in toplantıya gelmeye tenezzül bile etmeyip, video konferans ile bağlanması sosyal medyada alay konusu oldu. Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek; Amerikalı danışman Türkiye’ye gelmeye bile tenezzül etmemiş. Oturduğu evinden size ders anlatıyor, sen de ana muhalefet lideri olarak ekibinle oturup dinliyorsun, sömürge ruhlusunuz. Türkiye bunu hak etmiyor" dedi.