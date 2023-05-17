Depremzedelere yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaşlardan ’dekontlu’ tepki!

Elbistanlı depremzedenin aldığı bir şişe suyun parasını iade etmesi üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi. Nil Yıldız adlı sosyal medya kullanıcısı ise yaşanan olayın kendisine Adnan Menderes'i asanların ipin parasını eşinden istemesi olayını hatırlattığını belirterek,; "Çok üzücü bir durum. Konu ile alakası yok ama, bana rahmetli Menderesi astıkları ipin parasını eşi Berrin hanımın kapısına dayanıp makbuz karşılığı istediklerini hatırlattı nedense" yorumunda bulundu. Kenan Erol adlı kullanıcı ise "Böyle insanlarımız oldukça yedi düvel gelseniz bile kaybedersiniz Allahın izniyle" paylaşımında bulundu.

Depremzededen beddua edenlere tokat gibi cevap! Aldığı bir şişe suyun parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi