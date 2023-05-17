Depremzedelere yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaşlardan ’dekontlu’ tepki!

Milli iradenin tecelli etmesi sonucu Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Genel Seçimleri'ni açık ara farkla önde bitirdi.
Deprem bölgesi de konut inşaatlarına hemen başlayan ve kendisini hiç yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan ve AK parti'nin yanında durdu. Büyük bir farkla desteğini gösterdi.
DEPREMZEDELER İÇİN ÇİRKİN İFADELER KULLANDILAR
Bir kısım muhalefet seçmeni ise yaşadıkları büyük mağlubiyetin ardından tam anlamıyla mide bulandıran paylaşımlarda bulundu. CHP'li belediyelerin depremzedeleri sokağa atması yetmezmiş gibi bir de bazı muhalif vatandaşlar yaptıkları yardımları haram eden paylaşımlar gerçekleştirdi.
Yüzlerce kişi deprem bölgesinin verdiği kararı son derece çirkin bir üslupla hazmedemedi. Depremzedelere beddualar edildi. Hakaretler edildi.
O dekontlar ise sosyal medyadan paylaşıldı.
"1 ŞİŞE SU ALMIŞTIM" DEDİ, PARAYI İADE ETTİ
Yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremde 11 yakınını kaybederek Kayseri'ye gelen bir depremzede ise yapılan beddualara kayıtsız kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2 buçuk lira gönderen depremzede vatandaş dekonta ise "Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletiniz" notunu düştü. Depremzedenin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.
Elbistanlı depremzedenin aldığı bir şişe suyun parasını iade etmesi üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi. Nil Yıldız adlı sosyal medya kullanıcısı ise yaşanan olayın kendisine Adnan Menderes'i asanların ipin parasını eşinden istemesi olayını hatırlattığını belirterek,; "Çok üzücü bir durum. Konu ile alakası yok ama, bana rahmetli Menderesi astıkları ipin parasını eşi Berrin hanımın kapısına dayanıp makbuz karşılığı istediklerini hatırlattı nedense" yorumunda bulundu. Kenan Erol adlı kullanıcı ise "Böyle insanlarımız oldukça yedi düvel gelseniz bile kaybedersiniz Allahın izniyle" paylaşımında bulundu.