Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul Modern’i ziyaretinde önemli açıklamalar: Kültür sanatta dev adımlar attık

Geçmişi yok sayarsak kültür sanatta mesafe kat edemeyiz.

Bu şehirde Osmanlı döneminden kalma kültür sanat eserlerinin çoğu ya tahrip edilmiş ya da görmezden gelinmişti. Cumhuriyet döneminde yapılmış 3 5 eser ise şehrin potansiyelini taşıyabilecek durumda değildi. Biz İstanbul'a güçlü bir kültür sanat altyapısı kazandıracak adımı da attık.

Temelinden yıkılmaya başlayan Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden yapmak istediğimizde bize nasıl hakaretler ettiklerini hatırlayın.