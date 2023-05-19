Başkan Erdoğan'dan İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalar: "Kültür sanatta dev adımlar attık" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Kültür ve sanat hayatına çeşitlilk katacak her projeyi teşvik ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Kültür sanatta dev adımlar attık. Yerelden, evrensele uzanan bir anlayışı hakim kıldık. Kültür merkezlerimizin sayısını 42'den 122'ye çıkardık. Türkiye'den yurt dışına kaçırılan tarihi eserler için yoğun çaba harcıyoruz. Şimdiye kadar 12 bin eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:26
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Sinan Oğan'ı kabul etti | Video 19.05.2023 | 18:22
01:38
01:36
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşüyor | Video 19.05.2023 | 17:04
00:32
04:13
Mahmut Övür | ‘Aynı masada yer aldık hata yaptık’ diyemiyor 19.05.2023 | 16:23
04:18
Burhanettin Duran | Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kampanyaları 19.05.2023 | 16:19
03:02
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'na tek sorum var 19.05.2023 | 16:12
04:08
Melih Altınok | Gitti bulaşık deterjanı geldi kalpaklı Atatürk portresi 19.05.2023 | 16:10
21:13
01:07
Adıyaman'da geçici iş yerleri teslim edildi | Video 19.05.2023 | 11:58
14:40
01:53
09:08
01:06
00:20
HDP'li Serhat Eren, PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi | Video 18.05.2023 | 16:13
01:11
10:07
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video 18.05.2023 | 13:09
02:42
01:35
CHP'li seçmen isyan etti! "İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy yok" | Video 18.05.2023 | 13:15