Başkan Erdoğan'dan İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalar: "Kültür sanatta dev adımlar attık" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Kültür ve sanat hayatına çeşitlilk katacak her projeyi teşvik ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Kültür sanatta dev adımlar attık. Yerelden, evrensele uzanan bir anlayışı hakim kıldık. Kültür merkezlerimizin sayısını 42'den 122'ye çıkardık. Türkiye'den yurt dışına kaçırılan tarihi eserler için yoğun çaba harcıyoruz. Şimdiye kadar 12 bin eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk." ifadelerini kullandı.