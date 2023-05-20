SON DAKİKA: HDP’li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

HDP, 6'LI KOALİSYONA NEDEN DESTEK VERİYOR?

- HDP, kendi adayını çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını aldı. HDP'nin bu kararı kendileri ve PKK terör örgütü açısından hayati önem taşıyor. Zira, HDP'nin seçim beyannamesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri bire bir uyuşuyor.

- HDP, yerel yönetimlerde özerklik istiyor. Bu PKK için de vazgeçilmez bir madde. Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok CHP'li üst düzey isim yerel yönetimlerde özerklik konusunda olumlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde özerklik verilmesi gerektiğini üstüne basa basa söyledi.

- Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanıyor. Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylüyor. HDP için kayyum uygulamasının kaldırılması da hayati önem taşıyor. Zira, HDP'li belediyeler üzerinden PKK terör örgütüne finansal, lojistik ve eleman desteği sağlanıyor.

- HDP ve PKK, Türk ordusunun Irak ile Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini, terör operasyonlarını durdurmasını savunuyor. Bu madde de, seçim beyannamesinde yer alıyor. Kılıçdaroğlu ve CHP, TSK'nın Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermişti. Örgüt, CHP'yi bu tutumundan dolayı tebrik etmişti. CHP, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör operasyonlarını durdurarak çekilmeyi kabul ediyor.

- HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması... Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın serbest kalması HDP ve CHP'nin ortak vaadi. Hatta, masadaki diğer partilerin de ortak vaadi. Kılıçdaroğlu, birçok kez, 'Demirtaş'ı özgür bırakmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz.' açıklaması yaptı. Bunun yanı sıra cezaevindeki diğer örgüt suçlularının da serbest kalması HDP tarafından vadediliyor. CHP'den buna da karşı çıkan bir açıklama gelmedi.