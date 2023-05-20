SON DAKİKA: HDP’li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta destek istemeyi ihmal etmiyor. Kılıçdaroğlu'na terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında da destek isteyen Buldan, "Bir fırsatımız var. Faşizm ve demokrasi arasında bir tercih yapacağımız 28 Mayıs tarihini hepimiz özenle ele almalıyız. İkinci turda faşizmi göndermek, demokrasiye kazandırmak için hareket etmemiz gerekiyor." dedi. Buldan, terör örgütü PKK destekçisi SGDF bayrakları altında konuştu.
HDP'Lİ BULDAN'DAN TERÖRİST MEZARI BAŞINDA KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Seçimin ilk turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. HDP'nin desteğine rağmen Erdoğan'a yenilmekten kurtulamayan Kılıçdaroğlu, ikinci turda kazanmak için milliyetçilik şovuna başladı. Ancak, HDP'nin desteğinden de vazgeçemedi.
Yeni strateji gereği HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan destek mesajları veriyor. Kılıçdaroğlu da, daha fazla beka ve terör vurgusu yapıyor. Ancak, PKK ve HDP'den gelen açıklamalar işin sadece seçimde oy kazanmak için tasarlandığını gözler önüne seriyor.
"FAŞİZMİ GÖNDERMEK İÇİN..."
Buldan, Kılıçdaroğlu'na terörist hasan Ocak'ın mezarının başında destek istedi. MLKP terör örgütü yöneticisi Hasan Ocak'ın başında terör örgütü PKK destekçisi SGDF bayrakları altında konuşan Buldan şunları söyledi:
HDP'li Pervin Buldan teröristin mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi! | Video
Bir fırsatımız var. Faşizm ve demokrasi arasında bir tercih yapacağımız 28 Mayıs tarihini hepimiz özenle ele almalıyız. İkinci turda faşizmi göndermek, demokrasiye kazandırmak için hareket etmemiz gerekiyor. Ben Türkiye halklarına, Türkiye kamuoyuna, kayıp yakınlarına, faili meçhul yakınlarına bir kez daha seslenmek istiyorum. Hasan'ın mezarında şu yazıyor: Şili'de, Arjantin'de kaybedenler kaybetti. Türkiye'de de, mutlaka ama mutlaka kaybedenler kaybedecek.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN DESTEĞİ DE KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA
Kılıçdaroğlu, patlama yapan milliyetçi oyları almak için taktik değiştirirken, PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteği ise kesintisiz sürüyor. PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Duran Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı. AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor. En küçük bir gerileme yoktur. Her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşumuzu sürdürüyoruz" sözleri ile ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarını açıklarken, bugün de PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman bir destek açıklaması yaptı. Terörist Duman, "Kılıçdaroğlu artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor." dedi.
KILIÇDAROĞLU, HDP İLE MECLİS'TE PAZARLIK YAPARAK ANLAŞMIŞTI
14 Mayıs seçimleri öncesi 6 partiyi toplayarak adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu, HDP ile de Meclis'te pazarlık yapmıştı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yapılan pazarlıklar sonuç vermiş, HDP ve başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.
HDP'li Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında konuşulanları, verdiği sözleri açıklamalı" derken, Başkan Erdoğan da kirli pazarlığın kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.
HDP, 6'LI KOALİSYONA NEDEN DESTEK VERİYOR?
- HDP, kendi adayını çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını aldı. HDP'nin bu kararı kendileri ve PKK terör örgütü açısından hayati önem taşıyor. Zira, HDP'nin seçim beyannamesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri bire bir uyuşuyor.
- HDP, yerel yönetimlerde özerklik istiyor. Bu PKK için de vazgeçilmez bir madde. Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok CHP'li üst düzey isim yerel yönetimlerde özerklik konusunda olumlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde özerklik verilmesi gerektiğini üstüne basa basa söyledi.
- Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanıyor. Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylüyor. HDP için kayyum uygulamasının kaldırılması da hayati önem taşıyor. Zira, HDP'li belediyeler üzerinden PKK terör örgütüne finansal, lojistik ve eleman desteği sağlanıyor.
- HDP ve PKK, Türk ordusunun Irak ile Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini, terör operasyonlarını durdurmasını savunuyor. Bu madde de, seçim beyannamesinde yer alıyor. Kılıçdaroğlu ve CHP, TSK'nın Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermişti. Örgüt, CHP'yi bu tutumundan dolayı tebrik etmişti. CHP, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör operasyonlarını durdurarak çekilmeyi kabul ediyor.
- HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması... Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın serbest kalması HDP ve CHP'nin ortak vaadi. Hatta, masadaki diğer partilerin de ortak vaadi. Kılıçdaroğlu, birçok kez, 'Demirtaş'ı özgür bırakmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz.' açıklaması yaptı. Bunun yanı sıra cezaevindeki diğer örgüt suçlularının da serbest kalması HDP tarafından vadediliyor. CHP'den buna da karşı çıkan bir açıklama gelmedi.