HDP'li Pervin Buldan teröristin mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istedi! | Video
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terörist Hasan Ocak'ın mezarı başında, PKK destekçisi SGDF bayrakları altında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Buldan, iktidarı ikinci turda göndermek için birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. PKK'dan da Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmişti.
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