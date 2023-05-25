SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin

CHP'den ayrılarak cumhurbaşkanı adayı olan birine yaptıkları ortada.

KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR DOLAR VAADİ

Londra tefecileri sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler...

Kılıçdaroğlu, "Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz" diyor. Benim milletim bir teröristi çıkarmak için gayret eden Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Milletim terörle iş birliği yapanlara hesabını soracak.

"BAY BAY KEMAL SENİN GEÇMİŞİNDE NE VAR SENİN REFERANSIN NE?"

4 buçuk yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım. Bunun kıymetini en iyi İstanbullular bilir. İstanbul'da bizden önce çöp, çukur, çamur vardı. İstanbul susuzdu. İstanbul'u susuzluktan biz kurtardık. İstanbul Belediye Başkanlığını CHP'li Nurettin Sözen'den aldık. Bay Bay Kemal senin geçmişinde ne var senin referansın ne? Haliç'in hali neydi? Kokudan geçiliyor muydu? Biz Haliç'in bütün pisliklerini temizledik.

"SİYASETİ ASLA AT PAZARLIĞI OLARAK GÖRMEDİK"

AKM muhteşem bir şekilde yapıldı ve şu anda hizmet veriyor. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlriyle mücadele ettik. Canımızı ve siyasi ikbalimizi tehlikeye atmaktan çekinmedik. BM'den NATO'ya tüm uluslararası platformlarda Türkiye'nin çıkarlarını cesaretle savunduk. Savaş ateşine benzin taşıyan değil, akan kanın ve gözyaşını durdurmaya çalışan bir ülke olduk. Siyasette kalbi Türkiye ile çarpan herkesle ortak paydada buluşmaya çalıştık. Haklı eleştirilere kulak verdik. Siyaseti asla at pazarlığı olarak görmedik. Seç beğen al ucuzluğuna kendini kaptıranlardan olmadık. Cumhur İttifakı vatanın bekasını her şeyin önünde gelenlerin çatısıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Ülke ve millete dair meselelerin al gülüm ver gülüm meselesi yapılamacağını hesaba katmadı. Siyasetin dili zehirledi. Toplam oyları yüzde 1 bile olmayan 4 partiye 40 vekil hediye etti. İBB Başkanı 4 yıldır görevde, İstanbullular olarak çok büyük hizmetler var diyebilir misiniz? Aynı şekilde Ankara'da görüyoruz yapılan bir şey yok. Terör örgütleriyle işbirliğinizi unutturamayacaksınız.

Dünyada yaşanan krizlerde olduğu gibi ülkemizde de yaşanan sıkıntıların farkındayız. İş gücü ile olan beklentinizi biliyoruz. Bunların çözümlerini biz sağlayacağız.