SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. 8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Bunu ispatlayamazsan namertsin." dedi.
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