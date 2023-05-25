Oyumuz hızır gibi imdadımıza yetişen Erdoğan’a

Gazıantep'ın Nurdağı ilçesine bağlı Mesthüyük ve Belpınar köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek köyünde yeni yapılan köy evlerinde yaşamaya başlayan depremzedeler, 28 Mayıs'taki seçimde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini açıkladı.Mesthüyük köyünden Osman Güler (76), "Evlerimiz yıkıldı, 'Halimiz ne olacak' demeden devlet Hızır gibi imdadımıza yetişti. Hayatımda ilk kez devletin böyle güçlü olduğunu gördüm. Gönül rahatlığıyla Erdoğan'a oy verdim. 28 Mayıs'ta yine oyumuz ona" dedi.Belpınar köyünden Zekeriya Çetinkaya da (74), "45 günde evlerimiz yapıldı. 74 yaşındayım, devletin bu kadar hızlı milletin imdadına yetiştiğini görmedim. Allah bin kere razı olsun. Erdoğan'a desteğimiz tam" diye konuştu. Hasan Çetinkaya (25) ise, "En kısa sürede eşya bile almadan her şeyi hazır olan evlere yerleştik. Daha ne olsun" dedi.Özbek köyünde yaşayan Mehmet Tombuloğlu (42) ise, "Bu kadar büyük bir felaketin altından alnının akıyla çıkabilecek başka bir ülke olacağını sanmıyorum" diye konuştu.