İBB Başkanı İmamoğlu, pazarda esnafla tartıştı, hakaret yağdırdı

Seçim çalışması için gezdiği semt pazarlarında sürekli vatandaşların tepkisiyle karşılaşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün gittiği Bayrampaşa'daki Perşembe Pazarı'nda da vatandaşlar tarafından yuhalandı. İmamoğlu, kendisine "PKK'yla olanları istemiyorum" diyen Mehmet Özdemir isimli pazarcıya,"Sen ahlaksız birisin, terbiyesizsin" karşılığını verdi. Ağır hakaretleri nedeniyle pazarda alışverişte bulunan vatandaşların da tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu basından gizli düzenlediği pazar gezisinden apar topar ayrılmak zorunda kaldı. Ayrılırken de polise şikayet ettiği pazarcı Mehmet Özdemir'i gözaltına aldırdı. Karakola götürülen Özdemir de kendisine yönelik ağır hakaretleri nedeniyle İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.Ekrem İmamoğlu'nun teröristlerle yürüyerek işin ciddiyetinin farkında olmadığını belirten Mehmet Özdemir, "PKK ile iş yapan tezgahıma gelemez. Ben 60 yıldır bu işi yapıyorum, aklınca bana esnaflığı öğretiyor. Korumaları beni çekiştirerek indirdi. O benden ben de ondan davacı oldum" diye konuştu.