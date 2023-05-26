’Sonuçlar ortada’ diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!

'TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANLARIYLA VAN MİTİNGİ BÜYÜK YANLIŞTI'

Van mitingi. Dedim ki yapmayalım anlamı yok. Van'da miting yapıldı. Sosyal medya hesaplarından şöyle paylaşıldı: CHP'nin tarihinde göremediği en büyük kalabalık. Eyvah dedim. Kardeşim HDP'nin direkt desteği zaten var. Orada miting alanındaki zafer işareti yapanlar, terör örgütü liderine slogan atanlar. Ne oldu Van mitingi görüntüleri paylaşıldı. Denildi ki 'Millet İttifakı'nı destekleyenler bunlar.' İletişim açısından büyük bir yanlıştı.

'HDP'NİN DESTEKLEDİKLERİNİN BAŞARILI OLMA ŞANSLARI YOK'

HDP'nin yönetici kadrosunda PKK ile arasına sınır koyamayan siyasetçiler var. Bunları ayıklamadıkları sürece başarılı olma şansları yok. Bunların desteklediklerinin de başarılı olma şansları yok. Millet İttifakı'nda herkes bakanlıkları paylaşıyor. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Bakanları kendi seçim bölgelerine atıyor. Bizim milletimiz bir bakanı mahallesinde gördüğü zaman mutlu olur.