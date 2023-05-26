Demokrat Parti'li Tunay'dan İmamoğlu ve Yavaş tepkisi: "Masaya olumlu katkı yapmadılar" | Video
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, katıldığı canlı yayında Yedili Masa'ya İmamoğlu ve Yavaş eleştirisinde bulundu. Tunay, İmamoğlu ve Yavaş masaya olumlu katkı yapmadılar "Sonuçlar ortada. Belediye Başkanları, Belediye Başkanlıklarını yapacak. İYİ Parti masadan kalktı, geldi bir can havliyle durumu kurtarmak adına can simidi gibi sunuldular bu da olumlu etki yapmadı." ifadelerini kullandı.
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