İZBAN’da başörtülü kadına hakarete KADEM tepkisi! ’Farklı olana hakaret etmeyi kendine hak gören zihniyet’

İzmir'de günde 400 bin kişinin taşındığı kentin en önemli toplu taşıma hatlarından olan ve banliyö tren hizmeti veren İZBAN'da önceki yolculuk yapan başörtülü bir kadın karşısında oturan diğer kadınların hakaretine uğradı. Yüzlerce yolcunun arasında "eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezseniz be Allah'sız!" sözleriyle hakarete uğrayan talihsiz kadın ne yapacağını şaşırdı.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay büyük tepki çekti. Hakarete uğrayan başörtülü kadın, "Allah'sız sizsiniz" diye yanıt verirken, trenden "Allah belasını versin. Allah belasını verecek zaten" sesleri yükseldi. Hakaret eden kadınların daha sonra başörtülü kadınlara "Ahlaksız demiyorum. Allah'sız diyorum" dediği duyuldu.
CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULANMALI
İZBAN'da başörtülü kadının hakarete uğramasına Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) tepki geldi. KADEM'in sosyal medyadan hesabından yapılan açıklamada, "Farklı olana hakaret etmeyi kendinde hak gören bu zihniyet, insanların yaşam tarzlarına tahammülsüzlüğün açık ifadesidir.