İZBAN’da başörtülü kadına hakarete KADEM tepkisi! ’Farklı olana hakaret etmeyi kendine hak gören zihniyet’

Seçim öncesi tırmanışa geçen benzer saldırılar, geleceğimizi, ayrımcı değil kuşatıcı ellere emanet etmenin önemini bir kez daha göstermiştir. Bu zihniyeti kınıyor, toplumsal barışı tehdit eden her tutum ve davranış için caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep ediyoruz" denildi.

İZBAN’da yolculuk yapan başörtülü kadınlara nefret suçu