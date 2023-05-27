İZBAN’da yolculuk yapan başörtülü kadınlara nefret suçu

İzmir'de en önemli toplu taşıma hatlarından olan İZBAN'da yolculuk yapan başörtülü kadınlar, karşısında oturan diğer kadınların hakaretine uğradı. Yüzlerce yolcunun arasında "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz be Allah'sız!" sözleriyle hakarete uğrayan kadınlar ne yapacağını şaşırdı. Hakarete uğrayan başörtülü kadınlar, "Allah'sız sizsiniz" diye yanıt verirken, trenden "Allah belasını versin. Allah belasını verecek zaten" sesleri yükseldi. Hakaret eden kadınların daha sonra başörtülü kadınlara "Ahlaksız demiyorum. Allah'sız diyorum" dediği duyuldu. Olay büyük tepki çekti.