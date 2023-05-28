Başkan Erdoğan oyunu kullandı! "Dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir seçim yok"

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutlarından çıkarak saat 12.05'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.
Başkan Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı | Video
Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.
Seçmen listesinde Başkan Erdoğan 175, Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.
Aynı okulda, sabah saatlerinde Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan da oyunu kullandı.
Başkan Erdoğan oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:
İLK DEFA İKİ TURLU BİR SEÇİME ŞAHİT OLUYORUZ
Başkan Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Birinci tur malum, 14 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Şimdi ikinci turu da 28 Mayıs'ta gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türk demokrasi hayatının Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz bir vaka ve bu dünya tarihinde böyle yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen ülke yok. Ama Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum" diye konuştu.
Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 380 seçmenin olduğu öğrenildi.