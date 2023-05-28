Başkan Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Dünya tarihinde böyle yüzde 90’a varan seçime katılım yok” ifadelerini kullandı.
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