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Giriş Tarihi: 29.5.2023 09:35 Son Güncelleme: 29.5.2023 09:43

SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener'den milletvekili kesin sonuçlarına ilişkin açıklama

Son dakika haberleri: Milletvekili kesin sonuçlarına ilişkin bilgi veren YSK Başkanı Ahmet Yener, "Olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim." dedi.

AA
SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener’den milletvekili kesin sonuçlarına ilişkin açıklama

Son dakika haberleri: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener'den milletvekili kesin sonuçlarına ilişkin açıklama
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