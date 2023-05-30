AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan A Haber’de önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Bizim 20 yıllık bir sürecimiz var. Yaptıklarımız var, gerçekler var, gerçekler üzerine vaatlerimiz var. Sözlerimiz ifadelerimiz söylemlerimiz, dolayısıyla seçmen bizim söylediklerimizi daha doğru gördü, daha gerçekçi gördü ve hem bu ülkenin büyümesi, ilerlemesi konusunda mevcut projelerin devam etmesinin çok daha gerekli olduğunun kararını verdi. Aynı zamanda mevcut sorunları da çözerse Reis çözer dedi. Tayyip Erdoğan çözer, AK Parti çözer, Cumhur İttifakı çözer dedi. Karşı tarafın bir kere vermiş olduğu sözleri doğrulayacağı bir geçmişi yok iktidar geçmiş olmadığı gibi belediyelerde 4 yıldır biz bu sözü veriyoruz ama belediyelerde biz şunu yaptık diyebileceği bir durum yok. 2019 seçimleri gibi baktılar. Sürekli olarak birçok vaatler afaki vaatler verdiler.

NEYİN SÖZÜNÜ VERDİYSEK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Ankara İstanbul'da verilen vaatlerin tam tersi yapılmış olması, bir kere traktör mevzusu sembol haline geldi. Hiçbir işçiyi çıkartmayacağız namus, şeref sözü denilmesine rağmen on binlerce kişinin işten çıkartılmış olması bu sefer birçok afaki sözler verilmesi aynı zamanda da bunlar acaba dedirtecek bir durum oluşturur mu diye bunu gerçekleştirmiş oldukları doğruluk söz konusu değil. Biz hep yapabileceğimiz şeyleri söyledik. Biz neyin sözünü veriysek onu hayata geçireceğiz.

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KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ?

CHP'de genel başkan yarışı olacak gibi gözüküyor. Zaten seçim öncesi bunun emareleri vardı. Seçim sonrası Kemal Bey'in o akşam yapmış olduğu açıklama 'ben buradayım devam ediyorum' noktasındaki açıklamaya ilk cevap dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verildi. Değişim mesajı iktidar değişmeyeceğine göre mesaj mutlaka CHP Genel Merkeze, Genel Başkanına yönelik bir mesaj.

SEÇİMLERİ KAZANMAK İÇİN KURULMADI

Bunu destekleyen işler de gün içinde yaşandı. Sözcü TV şu anda 4 tane kanalı var biliyorsunuz CHP'nin yönettiği Sözcü TV ile Halk TV birbiriyle karşı karşıya gelmiş vaziyette. Sözcü TV'nin niye kurulduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Sözcü TV'de haber yapan ve yorumculuk yapan isimleri İsmail Saymaz gibi Fatih Portakal gibi isimlerin vermiş olduğu mesajların ben tesadüf mesajlar olduğu kanaatinde değilim. Oradan verilen mesajlar tamamen İBB Başkanının bu noktada bir harekete girişme noktasında bir yol izlediği o TV'nin de genel seçimleri kazanmak için yapılan bir iş değil birilerinin CHP genel başkanı olmak için oluşturulan bir süreç olduğunu görüyoruz ve oradan bir kamuoyu oluşturma konusunda bir hareket gözlemleniyor.

İÇERİDE KAYNAMA DEVAM EDECEK

Genel merkezin bu sürece direneceğini düşünüyorum açıkçası. Bu noktada yerel seçimlere kadar bu süreci devam ettirecek. Ama içeride kaynama devam edecek.

İMAMOĞLU'NUN DEĞİŞİM MESAJI KİME?

İmamoğlu bu anlamda bir yol içine girmiştir. Muvaffak olur olmaz onu süreç içinde göreceğiz. Ama geçmiş tecrübelerimizin tamamı ki yüzde 31 oy almış Muharrem İnce'nin genel başkanlık süreci başlattığında genel başkanlık sürecinde muvaffak olamadığı gibi aynı zamanda oturtulmuş olan yer itibariyle de ne duruma düşürüldüğünü de geçmiş tecrübelerimiz gösteriyor. Bu anlamda İmamoğlu bir harekete bir yola girdiğini görüyorum ama netice alma konusunda işinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum.

MASA DAĞILACAK MI?

6'lı masa oldu 8'li masa. Masanın altındaki masanın üstüne çıktı sonra Zafer Partisi katıldı. Burada da CHP'de yürüyecek süreç önemli. İYİ Parti'nin bu süreçte pazarlığının daha çetin olacağını işin doğrusu düşünüyorum. Karşı ittifak tamamen pazarlıklar üzerine kurulu bir ittifak. Bu yerel seçimlerde de aynı şekilde tezahür edecektir.

YENİ KABİNE

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