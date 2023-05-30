AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Yeni dönem enerji ile anılacak" | Video
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Dağ, “CHP’de genel başkan yarışı olacak gibi görünüyor” dedi. “Ekonomide enerji politikaları hız kazanacak” ifadelerini kullanan Dağ, “Geçmiş dönem savunma sanayii ve teknoloji ile anıldı yeni dönem enerji ile anılacak.” şeklinde konuştu.
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