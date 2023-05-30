CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in okulu depremzede çocuğu başörtülü diye kaydetmemişti: Mahkemeden skandal karar!

HUKUKİ BİR GEREKÇE DEĞİL

Mahkemenin başörtü nedeniyle kayıt işleminin yapılmamasının onaylanmayan bir davranış olduğunu kabul etmesine rağmen kendi içerisinde çelişkiye düştüğüne kaydeden savcılık, 'sırf başörtülü olması nedeniyle derslere girmesinin mağdur için zorluklar oluşturacağı' ve 'akran zorbalığına maruz kalacağı' yönündeki gerekçelerin hukuki bir gerekçe olmadığını ifade etti. Başvuruda, mağdurun söz konusu okula kabulünün yapılmamasının temel anayasal hak ve hürriyetlerden olan eğitim hakkının, inanç ve ifade hürriyetinin engellenmesi ile kamu barış ve toplum huzurunun bozulmasına neden olan, meşru bir amaca yönelik olmayan ve temel hakların özüne müdahale niteliğinde bir davranış ve eylem olduğu anlatıldı.

AYRIMCILIĞA TABİ TUTTU

Mahkemece dosyaya herhangi bir sosyal inceleme raporu veya psikolojik bilimsel bir rapor edinilmeden mağdurun başörtüsü nedeniyle akran zorbalığına maruz kalacağının pedagojik gerçek olarak kabulünün hukuki temel ve gerekçelendirmeden yoksun olduğunu belirten savcılık, "Okul müdürü olan sanığın deprem bölgesinden gelen mağduru ön görüşmede okula kaydı için seve seve yardımcı olacağını ifade etmesine karşın mağduru fiilen karşısında başörtülü gördüğünde davranımını değiştirerek ve ön kabulünün tam aksi tavır ve söylemlerle bilinçli ve ısrarla başörtüsünü çıkarmadığı takdirde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyerek mağduru benimsediği dini değerler nedeniyle alenen küçük düşürdüğü, zaten yaşanan deprem felaketinden ötürü depremzede olması nedeniyle zor durumda ve travma içerisinde olan mağdureyi ayrımcılığa tabi tutmasının sanıkta isnat olunan suça yönelik kastın objektif olarak oluştuğunun açık göstergesi olduğu anlaşılmıştır" denildi.