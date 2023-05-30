DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan A Haber’de önemli açıklamalar: Türk milleti teröre ve mandacı siyasete ’hayır’ dedi!

Çok uzun zamandır terör örgütlerinin eliyle devletimizi zafiyete düşürmeye çalışan bir yapı vardı karşımızda. Bunun öncülüğünü ABD sürdürüyordu. AB ülkeleri de kendi ekonomik çıkarları kapsamında bu politikalara destek veriyordu. ABD'nin girdiği hiçbir bölgede insan hakları hayat bulmamıştır. İnsanlar hayatlarını kaybetmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki uluslararası merkezlerin reflekslerini yakından takip ediyoruz. ABD Başkanı başta olmak üzere yaklaşık 90'ın üzerinde tebrik etmek için sıraya girdi. Bu Türk milletinin gücünü bir kez daha bu seçimlerde de göstermiş olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum.

TÜRKİYE'Yİ YENİ DÖNEMDE NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR?

Biraz önce tebrik telefonları sırasında giren devletler açısından sevindirici ve mutlu edici bir haber olarak değerlendirmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Bir mecburiyet karşısında bunu yaptılar. Mutlu olduklarını düşünmüyorum. Çünkü onların planları altüst oldu. Arzuladıkları sistemi hayata geçirebilme noktasında en azından Türk milletinin buna izin vermeyeceğini gördükten sonraki stratejilerinin neler olduğunu görmek gerekiyor.