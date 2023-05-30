DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Türk milleti teröre ve mandacı siyasete 'Hayır' dedi" | Video

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türk milletinin seçimlerde önemli bir karara imza atarak teröre ve mandacı siyasete 'hayır' dediğini belirten Aksakal, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla cumhurbaşkanı seçildi. Ben seçimlerin çok daha detaylı bir incelemeye muhtaç olduğunu düşünmüyorum." dedi. Millet İttifakı'nda 'ittifak' yapısının kalmadığını, bir güven zafiyetinin bulunduğunu söyleyen Önder Aksakal, "Ama Cumhur İttifakı tarafında bir doğrultu tutarlılığı, bir hedef birliği, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü üzerine kurgulanmış, küresel emperyal sisteme karşı yek vücut veren bir ittifak yapısı var. Bundan sonraki süreçte de bu özgüvenle bu bakış açısıyla siyaset üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.