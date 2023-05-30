HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, muhalefete ateş püskürdü: Bizi devlet, bayrak düşmanı yaptılar

"BİZİM ÜZERİMİZDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I VURMAYA ÇALIŞTILAR"

Söylediklerim birilerine abartı gelebilir ama sanki seçimin odağında HÜDA PAR varmış gibi muhalefet çalışmalarını yaptı. Kara propagandasını bizim üzerimizden yürüterek hem bizi hem de bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalıştı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: "Seçimde muhalefete uluslararası destekler de yetmedi" | Video

Seçimde muhalafete uluslararası destekler de yetmedi.

"BİZİ DEVLET, BAYRAK DÜŞMANI YAPTILAR"

Biz aslında o dönem onlara cevap verdik. En son yemin töreniyle ilgili bir şeyler söylediler. Yakında bunlar ezan düşmanıdır diyecekler her şeyi söylediler. Bizi kadın düşmanı yaptılar, bizi bölücü yaptılar, bizi devlet düşmanı yaptılar. Bizi bayrak düşmanı yaptılar.