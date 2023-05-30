HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, muhalefete ateş püskürdü: Bizi devlet, bayrak düşmanı yaptılar

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yapıcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"SOKAKLARA ÇIKTIK VE VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA GİTTİK"
"14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı açık ara farkla Meclis'teki üstünlüğü elde etti. Bizim beklentimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin de bitmesiydi. Sahada ve sokakta gördüğümüz buydu fakat sonuç böyle tecelli etmedi. Olanda hayır vardır diyerek gevşemeden tekrar 2. tura hazırlık yaptık. Sokaklara çıktık ve vatandaşımızın ayağına gittik.
Vatandaşlarımızı ikna etmek için bir çaba ortaya koyduk. Allah'a şükürler olsun bu çabalarımız sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 2. turunda yüzde 52'yi aşan bir oy ile yeniden milletimizden onay alarak önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi idare etmek üzere yetki aldı.
"BİZİM ÜZERİMİZDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I VURMAYA ÇALIŞTILAR"
Söylediklerim birilerine abartı gelebilir ama sanki seçimin odağında HÜDA PAR varmış gibi muhalefet çalışmalarını yaptı. Kara propagandasını bizim üzerimizden yürüterek hem bizi hem de bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vurmaya çalıştı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: "Seçimde muhalefete uluslararası destekler de yetmedi" | Video
Seçimde muhalafete uluslararası destekler de yetmedi.
"BİZİ DEVLET, BAYRAK DÜŞMANI YAPTILAR"
Biz aslında o dönem onlara cevap verdik. En son yemin töreniyle ilgili bir şeyler söylediler. Yakında bunlar ezan düşmanıdır diyecekler her şeyi söylediler. Bizi kadın düşmanı yaptılar, bizi bölücü yaptılar, bizi devlet düşmanı yaptılar. Bizi bayrak düşmanı yaptılar.
"MECLİS'TE YEMİN EDİP MİLLET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Muhalefet Kandil ve Pensilvanya'nın desteğini üzerimizden kapatmak istedi. Meclis'te yemin edip millet için çalışacağız.
"HDP OYLARININ YÜZDE 25'İNİ KAYBETTİ"
Kendi seçmeni nazarında güvenilirliklerini kaybettiler. HDP oylarının yüzde 25'ini kaybetti.