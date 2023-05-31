Hatice Aksakal’dan Önder Aksakal’a yanıt: Sana değil Erdoğan’a oy veririm





BEN TAYYİP'E OY VERECEĞİM



Yaşlı annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Aksakal, "14 Mayıs seçimlerinden önce annemle sohbet etmiştik. Annem bana 'bu seçimde sen aday mısın seçime giriyor musun?' diye sordu. Ben de 'evet giriyorum anneciğim' dedim. Bunun üzerine 'Ama ben sana oy vermeyeceğim' dedi.