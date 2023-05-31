Karşıyaka Belediyesi borç batağında: Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu!

BAZI ARKADAŞLARIMIZ ARACINA BENZİN KOYAMIYOR

Seçimden iki gün önce Personel A.Ş.'nin 3 bin liralık ödeme aldığını söyleyen C.K."2019 ikramiyemiz bir yıl önce yattı. İkramiyeler faizsiz şekilde yatırıldığı için bir anlamı olmuyor. Para değerini yitiriyor. Belediyenin bu paraları faizde tutarak değerlendirdiğini düşünüyoruz. Personel A.Ş. Mayıs ayı maaşının 91'lik iki taksitle aldı. Geri kalan yüzde 9'luk bölüm henüz yatmadı. İşin kötü tarafı taksitlerin ne zaman yatacağını söyleyemiyorlar. 10 gün geçiyor. Ansızın hesaba para geliyor. Ev kirası oluyor. Kredi kartı borcu oluyor. Ne zaman alacağımızı bilmiyoruz. Bu nedenle de büyük sorun yaşıyoruz. Sendika ile Karşıyaka Belediye Başkanı'nın arası bozuk. Bizden her ay 475 lira aidat kesiliyor. Ama maaş taksitlerinin ne zaman ödeneceğine dair bile bilgi edinemiyorlar. Bazı arkadaşlarımız aracına benzin koyamıyor. Bankalara faiz ödemekten bıktık. Her ay 3-5 kredi borcu ödeyenler var. Tefeciye düşen arkadaşlarımız oldu" dedi.