Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı için Külliye'de! Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?
Giriş Tarihi: 31.5.2023 15:38

SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı için Külliye'de! Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

SON DAKİKA HABERİ: Kabine Toplantısı saat birazdan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine Toplantısı'na Bakanlar Kurulu üyeleri son kez katılacak. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesi düzenlenecek son Kabine Toplantısı'nda geçmiş dönemdeki çalışmalar için Bakanlara teşekkür edilecek, yeni döneme dair fikirleri sorulacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı için Külliye’de! Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

Kabine Toplantısı seçim sonrası ilk kez, yeni dönem öncesi de son kez toplanıyor. Kabine Toplantısı için birçok siyasi bakan unvanı ile son kez Külliye'de olacak. Kabine Toplantısı sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'na geçmiş dönemdeki hizmetleri için teşekkür edecek, yeni döneme dair fikirlerini soracak. Veda niteliğindeki Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi en geç Cumartesi günü açıklaması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

KABİNE TOPLANTISI BİRAZDAN BAŞLAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandıktan sonra eski kabineyi son kez Külliye'de topluyor. Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün saat birazdan gerçekleşecek. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda geçmiş dönemdeki görevleri için Bakanlarına teşekkür edecek.

YENİ DÖNEM İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

Başkan Erdoğan, geçmiş dönemde bakanlık yapan isimlere Meclis'teki görevleri için de başarılar dileyecek. Kabine Toplantısı sırasında yeni dönem için de bakanların görüşlerine başvurulacak. Fikir alışverişi ve temenniler dinlenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN, KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapacak. Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefi ve yeni kabine üyeleri ile ilgili vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Konuşma, Kabine Toplantısı'nın hemen ardından gerçekleşecek.

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için zaman kaybetmeden harekete geçileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu çerçevede yeni kabineyi hemen belirlemesi bekleniyor. Kesin sonuçların yayınlanması ile yemin edecek olan Başkan Erdoğan'ın Cuma güünü olmaz ise en geç Cumartesi günü Kabineyi açıklaması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı için Külliye'de! Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?
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