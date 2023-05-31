SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı için Külliye’de! Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

Kabine Toplantısı seçim sonrası ilk kez, yeni dönem öncesi de son kez toplanıyor. Kabine Toplantısı için birçok siyasi bakan unvanı ile son kez Külliye'de olacak. Kabine Toplantısı sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'na geçmiş dönemdeki hizmetleri için teşekkür edecek, yeni döneme dair fikirlerini soracak. Veda niteliğindeki Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi en geç Cumartesi günü açıklaması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri...