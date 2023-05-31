SON DAKİKA: Gözler Kabine Toplantısı için Külliye’de! Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan hangi mesajları verecek?

Kabine Toplantısı seçim sonrası ilk kez, yeni dönem öncesi de son kez toplanıyor. Kabine Toplantısı için birçok siyasi bakan unvanı ile son kez Külliye'de olacak. Kabine Toplantısı sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'na geçmiş dönemdeki hizmetleri için teşekkür edecek, yeni döneme dair fikirlerini soracak. Veda niteliğindeki Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da başlayacak. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi en geç Cumartesi günü açıklaması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri...
KABİNE TOPLANTISI BİRAZDAN BAŞLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandıktan sonra eski kabineyi son kez Külliye'de topluyor. Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün saat birazdan gerçekleşecek. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda geçmiş dönemdeki görevleri için Bakanlarına teşekkür edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN, KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapacak. Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefi ve yeni kabine üyeleri ile ilgili vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Konuşma, Kabine Toplantısı'nın hemen ardından gerçekleşecek.
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için zaman kaybetmeden harekete geçileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu çerçevede yeni kabineyi hemen belirlemesi bekleniyor. Kesin sonuçların yayınlanması ile yemin edecek olan Başkan Erdoğan'ın Cuma güünü olmaz ise en geç Cumartesi günü Kabineyi açıklaması bekleniyor.