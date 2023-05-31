SON DAKİKA: İYİ Parti’de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...

Rahmetli babamın öğüdünü hatırlayarak, vatana en iyi hizmeti işimi en iyi yaparak sağlayacağımı anladım. Bugünden itibaren İYİ Parti üyeliğimden istifa ederek sade vatandaş hayatıma geçmeye karar verdim. Bu uzun süre önce aldığım bir karardı ancak seçim sürecinde partime zarar vermemek adına bugünü bekledim.

Sade bir vatandaş olarak dün neye inanıyorsam bugünde ona inanıyorum. İyiliğin ve liyakatin kurtuluşumuz olduğuna sonuna kadar inanmaya devam edeceğim.

Doktor olarak işimi en iyi yapan doktorlardan biri olmaya çalışacağım. Ama siyaset artık benden uzak olsun. Dervişin dediği gibi bir şey biliyorsam o da haddimdir.

Kalın sağlıcakla…

ALTINOVA İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'de bir istifa da Altınova'da yaşandı. İYİ Parti Altınova İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çakır, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile istifasını duyurdu.