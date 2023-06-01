AK Parti tam kadro sahaya iniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleriyle ilgili sonuçlar masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonuçlarının analizini yapıp yerel seçimlere hazırlık yapmak lazım. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde sıkı bir hazırlık yapın, teşkilatlar daha çok çalışsın. Depremle, büyükşehirlerde fahiş kira artışıyla ilgili vatandaşlarımızın özellikle seçim sath-ı mailinde bize belirttikleri problemleri gidermek için çözüm üretelim. Vatandaşın mesajını iyi okumamız gerekiyor" dediği öğrenildi.Toplantıda seçimlerle ilgili genel değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinin iyi geçtiğini ve AK Parti'nin Sonuç Alım Sistemi'ndeki (SAS) başarısına vurgu yaptığı belirtildi.SAS'ın yerel seçimlerde de aynı başarılı şekilde işletilmesi gerektiği ifade edildi.Seçim İşleri Başkanlığı 14 ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim değerlendirilmesi ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.Cumhurbaşkanlığı oyunun yüksek ve düşük olduğu iller, 2018'e göre illerin kıyaslaması, en yüksek ve en düşük ilçelerin listesi aktarıldı. Sunumda milletvekili seçim sonuçları da değerlendirildi. Partinin en yüksek oy aldığı 10 il, oy artışı olan iller, milletvekili sayısının düştüğü iller, milletvekili çıkmayan iller ve bunun 2018 ile kıyaslanması yapıldı. Geçersiz oylar ve seçime katılım oranı da değerlendirildi.Toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için de çalışmalara başlanılması kararlaştırıldı. Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı.