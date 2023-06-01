Ertuğrul Özkök’ten Ayasofya hazımsızlığı: “İçime sığdıramıyorum”

Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeden tekrardan camiye döndürülmesi kararının hukuka uyun olduğunu belirttikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak ibadethaneye açıldığına dair kararnameyi 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 24 Temmuz 2020 tarihinde ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete 86 yıl aradan sonra açıldı, yeniden camiye çevrildiği için ise Türkiye'nin dört bir yanında şükür namazları kılındı. Bu süreçte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ise tepki gösterenler oldu.

AYASOFYA'NIN KİTAPTA YER ALMASINI BİLE HAZMEDEMEDİ!

Aradan geçen üç yıla rağmen Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün Ayasofya hazımsızlığı ise hâlâ devam ediyor. Ertuğrul Özkök, "Küçük güzel şeyler" başlığı altında yazdığı ve "newsletter" olarak paylaştığı yazısında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı "Cumhuriyetimizin 100'ncü Yılında Kültür Turizm…" isimli kitapta Ayasofya'nın yer almasına tepki gösterdi. Özkök, kitapta Ayasofya Camii'nin yer almasına anlam veremediğine yönelik bir yazı kaleme alırken "Sadece Ayasofya için değil, dünyanın başka yerlerinde de fetih yoluyla elde edilen mabetlerin başka bir inancın mabedi haline getirilmesini içime sığdıramıyorum" ifadelerini kullandı.

İŞTE YAZIDAKİ O BÖLÜM

Ertuğrul Özkök'ün Ayasofya hazımsızlığını ortaya koyan yazısındaki o bölüm ise şöyle: "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu kabinede en beğendiğim bakanların başında geliyor. Şu son 4 yılda ona övgümü de hiç esirgemedim, sansürlemedim. Hâlâ da öyle düşünüyorum ve inşallah aynı görevde kalır diye temenni ediyorum. Bakan kendi döneminde kültür alanında yaptığı işleri anlatan güzel bir kitap hazırlamış. Adı 'Cumhuriyetimizin 100'ncü Yılında Kültür Turizm…'

Cumhuriyet'in 100. yılında ilk eser Ayasofya mı olmalıydı? Merakla elime aldım, ancak ilk sayfasında duraladım. Çünkü ilk sayfa, hatta ilk 10 sayfa Ayasofya'nın ibadete açılmasına ayrılmıştı. Bir de bakanın Diyanet İşleri Başkanı ile ortak Ayasofya restorasyon protokolü imza töreninin fotoğrafı var… Bu konudaki düşüncemi defalarca yazdım, televizyonlarda söyledim. Bir Müslüman olarak, Ayasofya'nın ibadete açılma kararını desteklemedim.

140 bin camisinde günde 5 defa ezan okunan bir ülkenin, başka bir inancın en sembolik mabedini müze olmaktan çıkarıp, tekrar camiye çevirmesini bize yakışan bir karar olarak görmedim. Çünkü sadece Ayasofya için değil, dünyanın başka yerlerinde de fetih yoluyla elde edilen mabetlerin başka bir inancın mabedi haline getirilmesini içime sığdıramıyorum."