Huzurevinde yaşlı çifte mobbing! Odalarına Erdoğan’ın fotoğrafını asmak isteyince başlarına gelmeyen kalmadı

ŞİZOFREN HASTASI KADINI ODAMIZA GÖNDERDİ

Huzurevi müdürünün şizofreni hastası bir kadını odalarına göndererek kendilerine kumpas kuruduğunu belirten Hasan inan; "Burada şizofreni hastası olan Remziye hanım 13 Mayıs sabah 08.05'te odamıza girdi. Eşim uyuyordu ben de kahvaltı hazırlıyordum. Direk eşimin üzerine saldırdı. Ben de eşimi korudum. Remziye hanım bize; "Biz sabaha kadar müdür beyle oturduk ve karar verdik. Sizi buradan süreceğiz. Eğer gitmezseniz size öldüreceğim. Ben öldürmezsen müdür öldürecek" dedi. Bunun üzerine ben bakım elemanlarını odaya çığırdım. Müdür bey de geldi. Remziye hanımı odasına aldı. Daha sonra yanımıza gelip "Siz karı koca yalan söylüyorsunuz.