Huzurevinde yaşlı çifte mobbing! Odalarına Erdoğan’ın fotoğrafını asmak isteyince başlarına gelmeyen kalmadı

Trabzon'un Of 'lu olan ve engelli raporları bulunan Hasan Fatma İnan çifti, 2 buçuk yıl önce nakillerini Eskişehir Safiye Gönül Bayar Huzurevi'ne aldırdı. 2 buçuk yıldır yanlarında getirdikleri Başkan Recep Tayip Erdoğan ve Alparslan Türkeş'in fotoğraflarını odalarına asmak isteyen çifte huzurevi yönetiminden izin çıkmadı.
YASAKÇI MEMUR CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN GÖREVDEN ALINMIŞ
Huzurevinde görev yapan Bülent isimli sosyal çalışmacının Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının asılmasına izin vermediğini belirten Hasan İnan; "Ben buraya geldiğimde Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını odamıza astırmak istedik. Burada Bülent isimli sosyal çalışmacı yasak olduğunu söyledi. Bülent bey, bir hafta sonra Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiğinden dolayı görevinden alındı. Ben bu durumu daha sonra Huzurevi Müdürü Duran beye söyledim ancak o da olmaz dedi. Ne yaptıysak fotoğrafları bir türlü taktıramadık" dedi.
ESKİŞEHİR VALİSİNDEN YARDIM İSTEDİ
Huzurevi yönetiminin fotoğrafları asmalarına müsaade etmemesi üzerine eşiyle birlikte Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek durumu anlattı. Vali Aylıldız konuyla ilgili Tepebaşı kaymakamı Ahmet Önal'ı görevlendirdi. Bunun üzerine kaymakamın huzurevine geldiğini belirten Hasan İnan; "Vali beyin talimatı üzerine kaymakam bey huzurevine gelip müdür beyle görüştü. Beni de yanlarına çağırdılar.
Oraya gittiğimde müdür bey Kaymakama, aslında fotoğrafın asılmasını kendisinin söylediğini ancak benim asmadığımı söylemiş. Bunun üzerine kaymakam bey bana "Müdür bey tak demiş sen takmamışsın. Teknisyen göndermiş sen o teknisyeni kovalamışsın" diyerek bana çıkıştı. Ben de olayın tam tersi olduğunu anlattım. Kaymakam beyin talimatıyla odamıza Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı asıldı" diye konuştu.
ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI ASTIĞI İÇİN MOBBİNGE MARUZ KALDI
Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın fotoğrafının asılmasından bir süre sonra huzurevi müdürünün odalarına geldiğini belirten Hasan İnan; "Huzurevi müdürü Duran Bey odamıza gelip, "Bu portreyi kaldıracaksın. Ben bu adama düşmandım sen beni iyice düşman ettin" dedi. Ben de kaldırmıyorum, kaldırabiliyorsan gel kaldır dedim. Bunun üzerine bize mobbing uygulamaya başladı" dedi.
ŞİZOFREN HASTASI KADINI ODAMIZA GÖNDERDİ
Huzurevi müdürünün şizofreni hastası bir kadını odalarına göndererek kendilerine kumpas kuruduğunu belirten Hasan inan; "Burada şizofreni hastası olan Remziye hanım 13 Mayıs sabah 08.05'te odamıza girdi. Eşim uyuyordu ben de kahvaltı hazırlıyordum. Direk eşimin üzerine saldırdı. Ben de eşimi korudum. Remziye hanım bize; "Biz sabaha kadar müdür beyle oturduk ve karar verdik. Sizi buradan süreceğiz. Eğer gitmezseniz size öldüreceğim. Ben öldürmezsen müdür öldürecek" dedi. Bunun üzerine ben bakım elemanlarını odaya çığırdım. Müdür bey de geldi. Remziye hanımı odasına aldı. Daha sonra yanımıza gelip "Siz karı koca yalan söylüyorsunuz.
Remziye hanım öyle bir şey yapmaz" dedi. Daha sonra müdür bey darp edilmemize rağmen Remziye hanımı darp raporuna gönderdi. Bu sırada müdür bey Remziye hanımı çimdikleyerek vücudunun belirli bölgelerinde morluk oluşturmuş. Bunu da bizim üzerimize attı. Benim hakkımda şikayetçi olmuş. Müdür bey sırf biz Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını asmakta ısrar ettiğimiz için bize şizofreni hastası olan Remziye hanımla kumpas kurdu. Amacı bizi bu huzurevinden attırmak. Bize sürekli mobbing uyguluyor. Burada sıkıştık kaldık. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz" diye konuştu.