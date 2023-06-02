Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isimden dikkat çeken paylaşım

"HDP İLE PAZARLIĞI DOĞRU BULMUYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz."