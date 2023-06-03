‘İfade özgürlüğü değil nefret suçu’

Hatay'daŞubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından T.N.İ. (15) adlı kız öğrenci, ailesiyle Eskişehir'e gitti ve eğitimine devam edebilmek için bölgedeki bir okula gitti ve okul müdürü İ.S. ile görüştü. İ.S. öğrenciyi seve seve kayıt yapabileceklerini söyledi. Ancak müdür, T.N.İ.'nin başörtülü olduğunu görünce "Seni bu şekilde okula alamam. Okulumda hiç kapalı öğrenci yok. Akran zorbalığına maruz kalabilirsin" gibi sözler kullandı.Şikâyet üzerine müdür İ.S. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hâkim, suçun unsurlarının oluşmaması iddiasıyla müdürün beraatine karar verdi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz ederek dosyayı İstinaf'a taşıdı. Başsavcılık itiraz gerekçesinde, suçun 'nefret suçları'ndan olduğunu belirtti. Sanığın eyleminin ayrıca kamu barışını da bozduğu, AİHM uygulamasında da dinsel nefret söyleminin ifade hürriyeti kapsamı dışında kabul edildiği savcılığın itirazında anlatıldı.