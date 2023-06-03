Müdürün başörtü yasağına hukukçulardan tepki: Hukuka aykırı kararın kabul edilir yanı yok

Başörtülü olduğu gerekçesiyle 15 yaşındaki öğrenci T.N.İ'nin okul kaydını yapmayan okul müdürü İ.S. hakkında, mahkemece verilen beraat kararına hukukçular tepki gösterdi.
SUÇ SOMUT ŞEKİLDE İŞLENMİŞTİR
Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı, "Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Başörtülü olarak okula kayıt yaptırmak isteyen mağdur hakkında verdiği karar ile TCK 216/3 maddesinde düzenlenen; "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' düzenlemesine rağmen sanık okul müdürü hakkında beraat kararı vermiştir. Yerel mahkemenin kararı gerek yargılama usulü ve gerekse isnat edilen suçun niteliği bakımından açıkça hukuka aykırıdır. TCK 216 maddesinde düzenlenen; 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Suç ile kamu düzeni, toplum huzuru ve barışının korunması hedeflenmiştir. Maddenin ihdas edilme amaçlarından biri de nefret söylemlerini sınırlandırmaktır." dedi.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
"Öğrencinin ayrımcılığa maruz kaldığını ve eğitim hakkının engellendiğini belirten Sarı, "Sanık eyleminde dini inancı gereği başını örten bir genç kadını tahkir amacıyla hareket etmiştir. Eyleminin farkındadır ve eylemindeki devamlılık da somut olayda açıkça görülmektedir. Öğrencinin başörtülü halini kınama ve hor görmenin ötesinde ayrıştırma ve en tabi hakkı olan eğitim hakkından da sınırlama yoluna gitmiştir. Tüm bu nedenlere rağmen mahkemenin sanık lehine savunma makamı gibi gerekçe oluşturması mahkemenin bağımsız ve tarafsızlık sıfatına da gölge düşürmüştür. Açıkça hukuka aykırı yerel mahkeme kararının kabul edilir yanı yoktur. Nitekim Başsavcılık makamı açıkça hukuka aykırı yerel mahkeme kararını kaldırılması yönünde istinaf talebinde bulunmuştur." İfadelerini kullandı.
SUÇ NEFRET SUÇUNA DÖNMÜŞTÜR
Hukukçu Hadi Dündar, "Anayasa'nın 10. maddesinde, 'ayrımcılık yasağı'' düzenlenmiştir. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Müdürü olduğu okulda verilen eğitimin temel hak olduğuna aldırış etmeden başörtülü bir genç kızın eğitim hakkı engellenmeye çalışılmış ve başı örtülü ile başı açık olan öğrenciler arasında bu ayrımcılık duygusunun yerleşmesi için zemin hazırlamıştır. Nefret suçunda Ceza Yasalarında eylem zaten suç olarak düzenlenmiştir. Fail suç olarak yaptırıma bağlanan eylemi önyargı saiki ile işlediği zaman suç nefret suçuna dönüşmektedir" şeklinde konuştu.SON DAKİKA: 28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...