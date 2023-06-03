Müdürün başörtü yasağına hukukçulardan tepki: Hukuka aykırı kararın kabul edilir yanı yok

Başörtülü olduğu gerekçesiyle 15 yaşındaki öğrenci T.N.İ'nin okul kaydını yapmayan okul müdürü İ.S. hakkında, mahkemece verilen beraat kararına hukukçular tepki gösterdi.

SUÇ SOMUT ŞEKİLDE İŞLENMİŞTİR

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı, "Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Başörtülü olarak okula kayıt yaptırmak isteyen mağdur hakkında verdiği karar ile TCK 216/3 maddesinde düzenlenen; "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' düzenlemesine rağmen sanık okul müdürü hakkında beraat kararı vermiştir. Yerel mahkemenin kararı gerek yargılama usulü ve gerekse isnat edilen suçun niteliği bakımından açıkça hukuka aykırıdır. TCK 216 maddesinde düzenlenen; 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' somut bir tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Suç ile kamu düzeni, toplum huzuru ve barışının korunması hedeflenmiştir. Maddenin ihdas edilme amaçlarından biri de nefret söylemlerini sınırlandırmaktır." dedi.