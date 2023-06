Türk medyasından bir yıldız kaydı

BAŞKAN ERDOĞAN, AİLEYİ ARADI:

Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. 1942'de Ankara'da hayata gözlerini açan Barlas; özelde Türkiye, genelde dünya için büyük önem taşıyan birçok kritik olaya şahitlik etti. Derin analiz kabiliyeti, entelektüel donanımı, kucaklayıcı dili ve içinde yaşadığı toplumun kültürel kodlarına hâkimiyeti, yazılarının yol gösterici gücünün en belirgin özelliklerindendi. Darbecilere, darbe çığırtkanlarına ve vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu mücadelesinden son ana kadar vazgeçmedi. Hiçbir zaman aydın yabancılaşması yaşamadı ve toplumun değer yargılarını hep önceledi. Babası Cemil Sait Barlas'ın kurucusu olduğu Son Havadis Gazetesi'nde ilk olarak meslek yaşamına başlayan merhum Mehmet Barlas, kalemini her zaman hakikatten ve milli iradeden yana kullandı. Türk basınının ve televizyon gazeteciliğinin en önemli simalarından olan Mehmet Barlas, meslek hayatı boyunca sadece gerçeğin peşinde oldu. Mesleğinin ilk yıllarından itibaren sürdürdüğü ilkeli ve dürüst tavrının bedelini birçok kez ödemek zorunda kaldı. Öyle ki 12 Mart Muhtırası sonrasında çalıştığı gazeteden uzaklaştırılan ilk isimlerden oldu. "Rüzgar Gibi Geçti", "Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi", "İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak", "Türkiye Üzerine Pazarlıklar", "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" ve "Dün Dündür" adlı kitaplarıyla Türkiye'nin yakın dönem tarihini bugünün ve yarının okuyucularına arşiv niyetine bırakan usta yazar, hiçbir zaman fildişi kulesinde yaşamadı. Entelektüel sorumluluğunun bilincinde olan Mehmet Barlas, içinde yaşadığı toplumun sorunlarına bir sosyolog titizliğinde eğildi. Tespitlerini gazetesindeki köşesinden ya da yorumcu olarak katıldığı televizyon programlarında büyük bir açık yüreklilikle dile getirdi.Türkiye'nin kabuğunu kırdığı ve dış dünyaya açıldığı bir dönemin de en yakın şahitlerinden biri olan Mehmet Barlas, bütün meslek yaşamı boyunca sadece gerçeğin peşinde oldu. Eğitimci kişiliği ve vizyoner perspektifi yazılarında yoğun olarak kendini gösterdi. Barlas, meslek yaşamına birçok ödülü de sığdırdı. Genç bir gazeteci olduğu dönemde, 1968 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, "İnceleme" dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Barlas, devletin resmi kanalı TRT'de merhum İsmail Cem'in Genel Müdür olduğu dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı da yaptı.Naif şahsiyeti ve hatırşinas kişiliği ile Türk basın tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer almayı başaran Barlas, tevazu sahibi duruşuyla da sevenlerinin gönlünde mümtaz bir yer edindi. Birçok televizyon kanalında çeşitli tartışma ve fikri programlarına yorumcu olarak katılan Barlas, yormayan üslubu ve kendi gibi düşünmeyenleri kırmadan fikrini beyan etmesiyle de, Türk kamuoyunda herkesin takdirini kazanmış bir isimdi. Tedavi gördüğü sürece kadar fikirlerini yazmaya devam eden ve kalemini sadece milletinin emrine veren Mehmet Barlas'ın yaptığı mücadele meslektaşlarının ve mesleğe yeni başlayan gazetecilerin yolunu aydınlatmaya devam edecek.TÜRK basınının duayen ismi ve gazetemizin başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatı sonrası her kesimden başsağlığı mesajları geldi. Türkiye'nin yakın tarihinin önemli simalarından ve birikimiyle toplumu aydınlatan Barlas için siyasiler, meslektaşları ve meslek kuruluşları tarafından, rahmet temenni edilen taziye mesajları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhum Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Sabah Gazetesi camiasına başsağlığı, sabır diliyorum. Rabbim, merhameti, mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet olsun.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Basın dünyasının duayen ismi, Sabah Gazetesi Başyazarı Sn. Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve medya camiasına sabır diliyorum.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Türk basın dünyasının duayenlerinden, Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiasına başsağlığı diliyorum.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Medyamızın önemli isimlerinden, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden ülkemizin duayen gazetecilerinden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına, basın camiamıza başsağlığı ve sabır dilerim.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Duayen gazeteci Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve yakınlarına sabır dilerim.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Basın dünyamızın usta isimlerinden Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine ve Turkuvaz Medya grubuna başsağlığı diliyoruz.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Basın tarihimizin usta isimlerinden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm basın camiamızın başı sağ olsun.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğim Sabah Gazetesi Başyazarı, duayen gazeteci Mehmet Barlas'a Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerim. Ailesinin, sevenlerinin, Sabah Gazetesi başta olmak üzere tüm basın camiasının başı sağ olsun.MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Türk basınının mümtaz isimlerinden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Sabah Gazetesi'ne başsağlığı diliyoruz.AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: SABAH Gazetesi Başyazarı, duayen gazeteci Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet diliyorum mekânı cennet olsun inşallah. Ailesi, sevenleri ve Turkuvaz Medya Grubu'nun başı sağolsun.AK Parti MKYK Üyesi Eyüp Gökhan Özekin: Mehmet Barlas vefat etmiş. Yeni nesil bilmez, 28 Şubat döneminin "trolleri" program tribünlerindeki gençlerdi. Sosyal medya yoktu. Programcılar kimi alkışlatmak, kimi yuhalatmak isterse ona uygun izleyici ayarlardı. İzleyici gençlere de mikrofon uzatılır, onların coşkulu laikçiliği ile halkımızın irtica düşmanı olduğu "ispatlanırdı". Mehmet Barlas'ın Reha Muhtar programlarında resmi ideoloji magandası gençler tarafından nasıl linç edildiği hâlâ gözümün önündedir. O yıllar din referanslı konuşmanın risk, dindarlığın kusur kabul edildiği; dindarların çekingen olduğu yıllardı. Dindar olmayan demokratların bizi savunmasına ihtiyaç duyulurdu. Onlardan da pek rağbet yoktu. İstisnalardan biriydi Mehmet Barlas. Çok çıkardı TV'ye, savunurdu bizi. O istisnaların çoğu da sonra bıraktı bu tarafı ve fabrika ayarlarına döndü. Barlas bırakmadı. Erdoğan da onun bu geçmişini unutmadı, hep vefalı davrandı. Allah rahmetiyle muamele etsin. Sevenlerinin başı sağ olsun. Harun SEKMEN/ SABAHTürkiye Gazeteciler Cemiyeti: Değerli meslektaşımız ve cemiyetimizin üyelerinden Mehmet Barlas'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar mesleğimize hizmet eden Mehmet Barlas'ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç: Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteci Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.SABAH Gazetesi yazarı Hilal Kaplan: Meslek büyüğümüz, basın duayeni Mehmet Barlas'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Yakınlarının, Sabah ailesinin, medya camiamızın başı sağ olsun.SABAH Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu: Çok değerli bir meslektaşımızı, büyük bir tecrübeyi kaybettik. Mehmet Barlas dünya hayatına veda etti.Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş: Mehmet Barlas, Türk basınında yeri doldurulması mümkün olmayan insanlardan biriydi.Gazeteci Sevil Nuriyeva İsmayılov: Gerçek aydınımızı, demokrat entelektüelimizi, milli bir şahsiyetimizi kaybettik. Mehmet Barlas kalbimizde hep sevilecek, duayla yâd edilecek. Çok üzgünüm. Mekânı cennet olsun. Ebedi dünyadaki yeri, makamı âli olsun.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, SABAH Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının ardından Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.MehmetBarlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde yöneticilik ve yazarlık yaptı. Çeşitli dönemlerde Star 1, ATV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğunda bulundu. 2008'de kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV'de sosyolog Emre Kongar ile birlikte Yorum Farkı adlı bir program yaptı. Sabah Gazetesi'nde Başyazarlık görevinde bulunurken, Nisan 2007'de istifa etti. Bir ara Posta Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Sabah'a geri döndü. 1968'den beri kendisi gibi gazeteci olan Canan Barlas ile evli olan Mehmet Barlas iki çocuk babasıydı. Merhum yazarımız Mehmet Barlas'ın naaşı, yarın İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.