Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu: ‘Türkiye Yüzyılı için çalışmalara devam edeceğiz’

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu | Video

YILMAZ TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan yeni dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:

Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'miz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda demokrasinin standardının yükseltilmesi hukuk devletinin tahkim edilmesi, yargının tarafsızlığının güçlendirilmesi başta olmak üzere pek çok konuda reform niteliğinde adımlar attı.

İnşallah bundan sonra da yeni dönemde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken Türkiye Yüzyılı'nın inşasında adalet alanında da milletimizin adalete erişimini kolaylaştırmak, güven veren bir adalet sisteminin tesisine yönelik çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edeceğiz.