Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu: ‘Türkiye Yüzyılı için çalışmalara devam edeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı.
Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Kabine'de Adalet Bakanı olarak atandı.
Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu | Video
YILMAZ TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan yeni dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi:
Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'miz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda demokrasinin standardının yükseltilmesi hukuk devletinin tahkim edilmesi, yargının tarafsızlığının güçlendirilmesi başta olmak üzere pek çok konuda reform niteliğinde adımlar attı.
İnşallah bundan sonra da yeni dönemde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken Türkiye Yüzyılı'nın inşasında adalet alanında da milletimizin adalete erişimini kolaylaştırmak, güven veren bir adalet sisteminin tesisine yönelik çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edeceğiz.
28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Adalet Bakanı olan Tunç, 1971'de Bartın'da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.
AK Parti'den 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Bartın Milletvekili seçilen Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevlerinde de bulundu.
İngilizce bilen Tunç, evli ve üç çocuk babası.