581 vekil yemin etti

28'inci dönem milletvekilleri önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ant içti. TBMM'de 600 milletvekilinin 332'si ilk kez seçilirken, bu milletvekillerinden 322'si yeminlerini tamamladı. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplanan Genel Kurul'da toplam 581 milletvekili ant içti. Yemin etmeyen milletvekilleri, Genel Kurul'a katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edecekler. İlk kez Meclis'e giren 332 milletvekilinden 322'si yeminlerini tamamlarken, 10 milletvekili ise yeminini henüz gerçekleştirmedi. 8 vekil eksik yemin ettikleri gerekçesiyle yeminlerini tekrarladı.TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa'nın 94'üncü maddesi gereğinde TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların Meclis'in toplandığı 2 Haziran'dan itibaren 5 gün içinde Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan adaylarının isimlerinin 6 Haziran saat 24.00'e kadar bildirileceğini belirten Bahçeli, "Meclis Başkanı seçimine 7 Haziran Çarşamba 14.00'te başlanacaktır" dedi. Bu arada, Şanlıurfa milletvekilleri yemin ettiği sırada izleyici locasından gelen seslerin yükselmesi ve hareketlilik nedeniyle Bahçeli, Meclis İçtüzüğü'ne göre dinleyicilerin sükûnet içinde oturmak zorunda olduğuna, söz, alkış veya başka bir hareketle düşüncelerini ortaya koyamayacağına dair uyarıda bulundu. Bahçeli, bu yasağa uymayanların Genel Kurul salonundan çıkarılacağını belirterek herkesi sessizliğe davet etti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kürsüye geldiğinde Genel Kurul'u selamladıktan sonra yemin metnini okudu. Bunun üzerine Bahçeli, kürsüde yemin metni haricinde bir ifade kullanılamayacağını belirterek, Tanal'dan yeniden ant içmesini istedi. Tanal, yeniden yemin etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için ayrılan özel locada yemin töreninin bir bölümünü takip etti. Genel Kurul'a girdiğinde uzun süre alkışlanan Erdoğan, milletvekillerini ve dinleyici locasındaki vatandaşları selamladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa bir yasama döneminin açılışını locadan takip etti. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, oğlu AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'ın yeminini, ailesiyle birlikte locadan izledi.